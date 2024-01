Ex-BBB Gyselle Soares vai aos prantos com tentativa de assalto

A apresentadora e ex-BBB, Gyselle Soares, passou por um susto daqueles na manhã desta terça-feira (23). Ela foi aos prantos após ser vítima de uma tentativa de assalto em São Paulo. Nas redes sociais, Gyselle não conteve as lágrimas ao relatar o episódio.

“Eu não queria passar aqui para dar uma notícia ruim, mas eu acabei de ser assaltada. Quebraram meu vidro, tentaram pegar minha bolsa e meu telefone. Desculpe, pois estou muito nervosa. Mas, graças a Deus, nada aconteceu comigo”, iniciou Gyselle Soares.

Na sequência, ela continuou dando detalhes da ação dos criminosos. “Eu estava no sinal e, bem ao lado, tinha uma praça. Eles saem do nada e quebram seu carro. O cara estava com uma coisa e dizendo que ia me matar… Foi bem complicado, mas agora eu tenho que ter força para poder trabalhar”, disse ela, aos prantos.

Depois, Gyselle Soares deixou um alerta importante aos seguidores dela: “Então, agora eu tenho que voltar a trabalhar e tentar dizer que nada de muito importante aconteceu comigo. Só pânico mesmo que eu vivi… Queria dizer para vocês terem muito cuidado, pois São Paulo está muito perigoso”.

“Eu não desejo para ninguém o que passei hoje. A gente é trabalhador, acorda cedo todo dia para ir lutar pelos sonhos da gente. De repente, a gente passa por uma situação dessa… Não tem um policial, não tem ninguém para acolher a gente”, concluiu a vice-campeã da oitava edição do reality show “Big Brother Brasil”.