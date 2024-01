Vanessa Lopes toma atitude contra os pais após expor trauma

Quatro dias após desistir do "BBB 24", a influenciadora Vanessa Lopes está reaparecendo nas redes sociais. No entanto, a primeira atitude chamou atenção não só dos seguidores que aguardam um aparição da dançarina, como esta coluna.

A coluna Mariana Morais notou que várias fotos ao lado dos pais Alisson e Liziane Lopes desapareceram do perfil do Instagram da dançarina. Até sexta-feira (19), dia em que Vanessa Lopes apertou o botão para desistir as fotos estavam no perfil. Para alguns fãs, a tiktoker não teria gostado do posicionamento dos pais enquanto ela estava no reality. Outros afirmam que os pais estariam fazendo pressão com a desistência dela.

"Se ela era julgada por chorar, imagina o que deve ter passado por ter desistido", escreveu uma fã. "Depois que ela expôs que eles são frios com as pessoas, que chorar é sinônimo de fraqueza, eles devem ter ficado bem put** com ela", opinou outra internauta.

Polêmica com o pais

Vanessa Lopes se tornou um dos principais assuntos das redes sociais na última semana, pois antes de desistir do BBB 24, a jovem desabafou sobre a 'pressão' que sentia dos pais para ser considerada uma pessoa forte. "A família pega pesado na gente. Toda vez que vocês falam de família, fico pensando no que meus pais como estão lá fora, me vendo chorar o dia inteiro. Pros meus pais, choro é fraqueza", afirmou.









Desistência

A influenciadora pegou os brothers de surpresa durante a tarde da última sexta-feira (19) ao apertar o botão da desistência que fica na sala. Nos últimos dias, a tiktoker tinha mencionado algumas vezes que estava pensando em desistir do programa. As atitudes de Vanessa com os colegas de confinamento viralizaram nas redes sociais e levantaram dúvidas sobre a saúde mental da participante. No fim da tarde de quinta-feira, ela foi chamada ao confessionário e conversou com a terapeuta do programa, mas desistiu no dia seguinte.