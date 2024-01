Mãe do terceiro filho de Neymar tem passado com famoso exposto

Após a identidade da modelo brasileira que estaria gravida do terceiro filho do jogador Neymar, vir à tona, nesta segunda-feira (22), o passado de Amanda Kimberlly foi exposto. A jovem, moradora de São Paulo já participou de um reality show na MTV e já se envolveu com outros famosos.

Hoje, mais recatada, com um perfil privado nas redes sociais e poucos seguidores, Amanda já participou do reality show o "Are You The One?" da MTV. Isso mesmo, queridos leitores, um programa que entregou festas, bebidas, beijos e sexo. No entanto, diferente do "De Férias com O Ex", a reality fazia provas para descobrir quem era o par ideal para o confinado.

Foi justamente nessa época que Kimberlly chamou atenção do jogador Neymar. Nesse período, a modelo era conhecida como "Kim". Apesar de não ter encontrado o par ideal no reality, a jovem teve affair com vários famosos, entre eles, o Neymar.

Vale ressaltar que, a gravidez teria sido confirmada por familiares do craque, mesmo após a assessoria dele ter negado que um possível novo herdeiro estaria a caminho. Neymar Jr já estaria ciente da gestação e deve realizar um teste de DNA assim que o bebê nascer.

As informações divulgadas apontam que, apesar da gestação surpresa, o clima entre Kimberlly, Neymar e a família dele está bem amistoso. Quem parece não ter recebido bem a novidade foi a Bruna Biancardi, ex-noiva do jogador e mãe da segunda filha dele, a caçula Mavie, que nasceu em outubro do ano passado.