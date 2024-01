BBB 24: Rodriguinho traça nova estratégia após perder aliados

Durante a madrugada desta quarta-feira (24), após a eliminação do aliado Vinicius, o cantor Rodriguinho revelou nova estratégia de votação. No quarto do líder, acompanhado de Luigi, Fernanda e Pitel, o pagodeiro citou três nomes e está apostando em uma ordem alfabética para mirar na berlinda.

Na conversa, Rodriguinho começa a mirar em Alane, Beatriz e Deniziane: "ABCD. Para a gente saber se for rápido. Quem é? A Alane, B Beatriz, C...", afirma Rodriguinho. "C Marcus Vinicius porque tem C no nome dele", diz Fernanda, que acrescenta: "D Deniziane". Contudo, o próprio cantor afirmou: "Davi não". Enquanto Fernanda afirmou: "Davi sim, é o último ali".

O cantor afirma que esse será o código na quinta-feira (25) já que não vão conseguir conversar e Luigi concorda com a nova estratégia. Entretanto, Rodriguinho reforça com os novos aliados que eles não podem demonstrar fraqueza: "A gente não pode mostrar que estamos baqueados".



Vale lembrar que, o grupo do cantor Rodriguinho que era formado por Lucas Pizane, Nizam e Vinicius se tornou alvo do público após comentários machistas e infelizes sobre o corpo de Yasmin Brunet. A cena em que eles discutiam se era bonito ou não ganhou força na internet e o público decidiu eliminar um por um.

Nova polêmica

E pra quem pensa que parou por aí, está enganado. Nesta semana, Rodriguinho acompanhado de Luigi, Juninho, Vinicius e Bin Laden fizeram novos comentários sobre a sister Isabelle. Os brothers [Rodriguinho e Luigi] se referem ao jogo da jovem como "golpe da xer***". Apesar de Bin Laden não ter comentado sobre o assunto, o MC acabou se tornando alvo também do público.