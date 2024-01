Renascer: Giullia Buscacio repete dobradinha com Benedito Ruy Barbosa

Giullia Buscacio, de 27 anos, estará de volta mais uma vez ao horário nobre da Rede Globo. A atriz luso-brasileira foi confirmada no elenco do remake de "Renascer" e vai viver a personagem “Sandra”, que pertenceu a Luciana Braga na primeira versão da novela (1993) de Benedito Ruy Barbosa Essa será a segunda vez que Buscacio vai interpretar um personagem que pertenceu a Braga, de 61 anos. A primeira vez foi em Éramos Seis (2019), quando Giullia deu vida a Isabel no remake exibido no horário das 18h na Globo.



Nas redes sociais, Luciana Braga compartilhou a notícia e escreveu uma mensagem parabenizando a atriz luso-brasileira: “Querida. Acabei de saber que você fará a Sandra. Vai ser lindo. Todo o sucesso e felicidade pra você”, disse a atriz que contracenou com Buscacio em Éramos Seis.

Em seguida, Giullia emocionada respondeu o comentário e ressaltou: “Que honra e responsabilidade. Mais uma vez vivendo uma personagem que passou pelas mãos e coração da Luciana Braga”, vibrou a atriz

Na trama, Sandra é uma feroz oponente às estratégias cruéis do pai para gerir a fazenda da família. Egídio herdará a frieza de Firmino, o responsável por mandar os jagunços arrancarem o couro de José Inocêncio (Humberto Carrão) logo no primeiro capítulo.

Aliás, o filho também terá ódio pelo "coronelzinho". Ele invejará a habilidade do personagem de Marcos Palmeira no trato com os funcionários e no sucesso com os negócios, além de culpá-lo pela desgraça de Firmino.

Para piorar toda a rixa de família, Sandra se apaixonará por João Pedro (Juan Paiva), o filho caçula de José Inocêncio e Maria Santa (Duda Santos). O rapaz, contudo, só terá olhos para Mariana --neta do coronel Belarmino (Antonio Calloni) que irá para a região também em busca de vingança contra o protagonista.

O primeiro papel de Giullia na Rede Globo foi em 2015 em ‘I Love Paraisópolis’ e depois encarou outros grandes trabalhos como Velho Chico (2016), Novo Mundo (2017),Sétimo Guardião (2018),Éramos Seis (2019) e o mais recente, Travessia (2022). Além disso, foi finalista da Dança dos Famosos em 2020. Nas redes sociais, ela conta com mais de 1.6 milhão de seguidores entre TikTok e Instagram.