BBB 24: Davi surpreende e volta atrás em importante decisão no jogo

A mágoa do baiano Davi Brito não durou 48 horas na casa do "BBB 24". Na manhã desta quarta-feira (24), o brother acordou cedo, arrumou a casa e voltou atrás na decisão de não fazer o café da manhã para os confinados. No entanto, os telespectadores que acompanham as câmeras 24 horas foram surpreendidos com o jovem preparando novamente a mesa para quando a casa acordar.

A "revolta" do jogador não durou muito após a dinâmica do "Sincerão" em que Luigi afirmou, ao vivo, que o brother desperdiçava comida com as mesas que ele fazia todos os dias. Davi surpreendeu os companheiros na manhã de ontem (23) e não preparou o café da manhã.

Na web, os seguidores haviam apoiado a atitude do rapaz. Contudo, quando ele voltou atrás hoje na posição, os telespectadores ainda sim saíram em defesa de Davi. "A pessoa quando está acostumada a fazer as coisas é difícil ficar parada... Ainda mais num local com tão pouca coisa pra se distrair", defendeu uma fã. Outra telespectadora também escreveu: "Atos de serviço nitidamente é uma linguagem de amor dele".

Polêmica da comida

Vale lembrar que, assim que o programa ao vivo encerrou na noite da última segunda-feira (22), Davi disparou: "Eu não entendi. Chegou na mesa todo mundo bateu palma, ninguém chegou e falou que 'estava muito', quando chegou todo mundo bateu palma e comeu a comida"

Ainda durante o debate, o motorista de aplicativo questionou os colegas de confinamento sobre estragar comida: "Como é que ele [Luigi] fala que eu estraguei comida? Nunca vi ninguém na Xepa passar fome. Eu quero provas, quero que bote na minha cara", afirmou Davi.