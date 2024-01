Vanessa Lopes pega a Globo de surpresa após desistir do BBB 24

Assim que desistiu do “BBB 24”, Vanessa Lopes imediatamente pegou um voo de volta para São Paulo, onde mora, para reencontrar a família e começar um tratamento para recuperar sua saúde mental. A sister ficou com o emocional bastante prejudicado durante o confinamento, o que a levou a apertar o botão da desistência, localizado na sala.



Contudo, o que pouca gente sabe é que a tiktoker não se recolheu e abriu mão apenas das redes sociais, de onde segue afastada até o momento. Ela também se fechou para convites que recebeu da TV Globo para participar de alguns programas da casa. Ana Maria Braga, por exemplo, tentou entrevistar Vanessa no “Mais Você”, mas acabou recebendo uma negativa da equipe dela.

A justificativa era que a prioridade, no momento, era que ela se cuidasse e descansasse a imagem. Entretanto, foi informado que assim que Vanessa estivesse melhor emocionalmente e, principalmente, se sentisse pronta, poderia tomar café com a apresentadora e abrir o jogo sobre seus sentimentos dentro do confinamento da casa mais vigiada do Brasil.

Antes de desistir do “BBB 24”, Vanessa Lopes preocupou o público que assiste ao reality, e também os próprios colegas de confinamento dela. O comportamento da sister acabou gerando discussão dentro e fora do jogo. Ela vinha falando coisas desconexas em conversas com os brothers e, além disso, também chegou a ter algumas reações incomuns olhando para o nada, como se estivesse vendo coisas.

Traumas com a família

Muito se especulou que ela estivesse em meio a um surto psicótico. A dançarina também demonstrou que tem o emocional bem fragilizado, por conta de traumas que tem com os pais. Ainda no confinamento, a jovem desabafou sobre a 'pressão' que sentia dos pais para ser considerada uma pessoa forte.

"A família pega pesado na gente. Toda vez que vocês falam de família, fico pensando como meus pais estão lá fora, me vendo chorar o dia inteiro. Para os meus pais, choro é fraqueza", afirmou ela, que após desistir do programa, retirou de suas redes sociais todas as fotos que tinha com os pais.