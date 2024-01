BBB 24: Vanessa Lopes rompe com os pais após desistir do reality

Nesta quarta-feira (24), veio à tona que a influenciadora Vanessa Lopes rompeu sociedade com os pais Alisson Ramalho e Liziane Lopes após a desistência do “BBB 24”. Isso porque, desde nova a jovem era tratada como uma “máquina de fazer dinheiro” pelo pai, segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco.



O jornalista contou no programa “A Tarde é Sua” que desde nova, Vanessa Lopes era tratada como um produto por Alisson e que o desejo de entrar no Big Brother Brasil era mais dele do que dela. No entanto, a situação teria ficado pesada após a jovem apertar o botão da desistência. Ao sair do programa e encontrar os pais, a TikToker que estava precisando de acolhimento, apoio emocional e psicológico foi bombardeada, pois o empresário ficou insatisfeito com as atitudes da filha dentro do reality.

Vale ressaltar que, durante a sua participação no “BBB 24”, Vanessa Lopes havia relatado que os pais eram frios e que chorar era sinal de fraqueza. Pois bem, a dançarina acabou tendo uma briga com os pais assim que encontrou com eles e rompeu o relacionamento. Ainda segundo o Alessandro Lo-Bianco houve um quebra pau entre eles e a jovem apagou as fotos ao lado dos dois.











Vanessa sai de casa



Contudo, a dançarina também decidiu sair de casa e foi morar temporariamente com a TikToker Maria Clara Garcia. Quem também está prestando apoio, é o ator João Guilherme. De acordo com as fontes do jornalista, eles dois sempre foram muito amigos e assim que ela saiu do programa, o artista ofereceu apoio pois já teria passado por situações semelhantes.

Apesar dos pais de Vanessa Lopes sempre controlarem a carreira da jovem, a TikToker é agenciada pela “Xangô”. No entanto, os empresários nunca conseguiram tomar decisões sem o consentimento deles. Principalmente, neste período em que a jovem teve um surto. Enquanto eles queriam procurar a Globo e entender o que estava acontecendo, os pais afirmavam na Internet que não tinha nada de anormal com ela.