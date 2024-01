BBB 24: Davi gera discórdia com novo banquete e brothers reagem

Na manhã desta quarta-feira (24), alguns brothers voltaram a reclamar da mesa de café da manhã feita por Davi Brito na casa do “BBB 24”. O papo começou quando Isabelle questionou Giovanna e Michel sobre o comportamento do baiano: "Viu como ele estava implicante comigo ontem?".



Em seguida, a sister continuou a reclamação: "O Davi, vou dar um raio nele”. No entanto, Michel que escutava Isabelle desabafar, tentou amenizar a situação: "Mas é com todo mundo", explicou o professor de Geografia. Não satisfeita, ela afirma que acredita que é só com ela: "Eu não observo que ele está assim com todo mundo, mas comigo eu percebi”.

Contudo, Isabelle começa a criticar Davi na cozinha e afirma que ele é muito afobado e não deixa as pessoas prepararem a sua comida. Giovanna aproveitou o gancho e relatou que ele não queria deixar ela terminar de fazer a própria banana: "Ele não queria deixar eu terminar de fazer a minha própria banana, 'não, vai sentar, vai sentar', eu falei 'não, vou terminar', 'não, vai sentar sim', eu falei 'não, eu vou terminar de fazer a minha banana, depois eu vou sentar'”, explicou ela.

Ainda sentados na mesa, eles também aproveitaram para reclamar que a banana feita por Davi de manhã cedo estava ruim. “Tá gelada”, falou Giovanna e Michel detonou: “Tá muito ruim, né? É porque ele [Davi] fez cedo. Depois de mais essa reclamação, internautas torcem para que o motorista de aplicativo não faça mais o café da manhã dos brothers.

“Davi tem que realmente para de servir essa galera.. Qual a dificuldade de levantar e esquentar?”, escreveu uma seguidora. “Quando mais esse povo reclama mais o Davi é meu favorito, só mostra a ingratidão dos outros”, apoiou outra fã. “A pessoa levanta tarde, encontra tudo feito e ainda reclama. Vai entender né, só esquentar uai”, detonou um telespectador.