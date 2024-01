BBB 24: Giovanna descumpre ordem da produção e pode ser expulsa

Ainda durante a festa do "BBB 24" outra situação chamou a atenção dos telespectadores. A sister Giovanna Lima que está com o pé quebrado levou uma advertência da direção do reality sobre o esforço que vem fazendo com o pé e que se caso ela não tomasse os devidos cuidados seria retirada da competição. Contudo, internautas notaram que ela não vem respeitando o pedido da produção.

Na madrugada desta quinta-feira (25), Giovanna dançou e em diversos momentos apoiou o corpo com o pé quebrado. Na web, a atitude da moça trouxe preocupação de fãs e questionamentos de outros seguidores. "Eles falam pra caso aconteça algo sério. É óbvio que ela pode apoiar o pé! Só que não pode sair correndo igual uma doida", defendeu.

Outros afirmam que Giovanna nem parece estar no jogo: "Merece sair só pela teimosia e tbm por não acrescentar em nada no jogo". Outra internauta também opinou: "Aí sinceramente, o jogo acabou pra ela. Além dela estar limitada, ela não entrega nada, é chata só fica falando baixinho pelos cantos".

Direção chama atenção de Giovanna

Na última segunda-feira (22), a participante Giovanna Lima levou uma bronca da produção. O Big Boss -que representa a direção do reality show da Globo, a avisou para a sister tomar mais cuidado com o próprio pé e alertou: "Sua participação pode acabar".

Contudo, a participante foi pega de surpresa pelo sistema de voz da casa. "Você precisa reforçar o cuidado com o seu pé, conforme já foi orientada. Mais repouso e se movimentar sempre utilizando as duas muletas", avisou a direção. Em seguida, ela caiu no choro e desabafou: Giovanna caiu no choro e desabafou com os colegas de confinamento. "É f*da, porque estou achando que sou uma inútil, que não estou fazendo nada".

Deve ser uma MERDA vc ficar com o pé imobilizado no BBB, mas…



Giovanna tá PEDINDO pra ser expulsa!



Já levou esporro VÁRIAS vezes por apoiar o pé, falaram que ela pode ser expulsa por precisar de cirurgia…



..e ela está DANÇANDO apoiando o pé! #BBB24 pic.twitter.com/d4DOEA3l6l — boo (@boocomenta) January 25, 2024