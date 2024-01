BBB 24: Wanessa Camargo reencontra ex-affair em festa

A festa do "BBB 24" foi de reencontros e muitas emoções. Após dias tensos na casa, os brothers ganharam o show da banda Jota Quest pra acalmar os ânimos. No entanto, os internautas ficaram ansiosos com a reação da cantora Wanessa Camargo, pois ela e o vocalista, Rogério Flausino já viveram um romance no passado.

Contudo, a artista não se mostrou incomodada com o show do ex-companheiro e não demonstrou nenhum choque. Ao contrário, Wanesssa Camargo aproveitou a apresentação inteira dançando e cantando músicas.

E quem pensou que a filha do Zezé Di Camargo se lembraria do romance que viveu com Flausino ficou enganado. Enquanto o vocalista cantava a música "Só Hoje", Wanessa beijou a aliança e afirmou que a música foi lançada "no auge da paixão" com quem ela está hoje, o ator Dado Dolabella.

Wanessa elogia Dado

Enquanto fora da casa do "BBB 24" Dado Dolabella é detonado como agressor de mulheres, dentro da casa do "BBB 24" Wanessa Camargo relembra do namorado e rasga elogios ao companheiro. Em uma recente conversa com a modelo Yasmin Brunet, a filha do Zezé Di Camargo confessou que ainda se lembra do primeiro abraço que deu no amado e sentiu o cheiro dele:

"O cheiro dele, negócio de louco [...] "Eu sou muito conectada a cheiros. Eu lembro que, quando eu abracei o Dado pela primeira vez, o cheiro dele, negócio de louco. Feromônio, só explica isso", confessou a cantora.

te amo wanessa feliz curtindo a festa, te amo! #BBB24 pic.twitter.com/7JjPQ3V7CF — gabys ???? (@colorswiak) January 25, 2024