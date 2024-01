BBB 24: Jota Quest opera milagre e faz Rodriguinho dançar

O impossível aconteceu na casa do "BBB 24". O cantor Rodriguinho pela primeira vez desde o início do reality show foi flagrado curtindo um show e o milagre aconteceu na apresentação da banda Jota Quest. Na internet esse foi um dos assuntos mais comentados durante a madrugada desta quinta-feira (25).

Isso porque, o pagodeiro sempre foi alvo de críticas por assistir os shows sentado ou em pé de braço cruzado. No início da semana, o artista foi alertado por Giovana Pitel sobre seu comportamento nos shows. No entanto, Rodriguinho desdenhou da opinião da sister e confirmou que ignora os artistas e afirmou que não está aí para as críticas: "Meu dinheiro está no bolso".

Mas algo mudou e Rodriguinho surpreendeu a todos com uma nova postura na noite desta quinta-feira (25). Inclusive, quem percebeu a animação foi a patrocinadora da festa, a Latam: "Não operamos só voo, operamos milagre", escreveu a companhia aérea na rede X, antigo Twitter.

Repercussão

Na web, muitos seguidores opinaram comparando a qualidade das músicas da banda Jota Quest com os artistas que passaram pelo "BBB 24" nas últimas duas semanas. "Gente... ele só tem bom gosto musical, ninguém é obrigado a gostar de poluição sonora", escreveu uma fã. "Milagre nada, jota quest é música de verdade", opinou outra seguidora.

Vale lembrar que, além de ter sido criticado nas redes sociais, os próprios cantores que se apresentaram no Big Brother Brasil reagiram à falta de empolgação do pagodeiro. A primeira foi a Ludmilla que rebateu as falas de Rodriguinho sobre a letra de uma música. "Se ficar put* é pior", afirmou ela durante um show no Espírito Santo.