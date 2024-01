Maraisa perde a mão na bebida e mostra demais em show

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa realizou um show no Clube 22 de agosto em Araraquara, em São Paulo, na noite deste domingo (28). Contudo, mais uma vez, o excesso de álcool e a postura das sertanejas chamou atenção do público.

Em imagens exclusivas conseguidas pela coluna Mariana Morais, desta vez, a cantora Maraisa aparece em alguns momentos segurando uma garrafa de whisky enquanto canta. Já em outra parte do show, ela se descuida e mostra demais. A região íntima da cantora acabou ficando bem em evidência em cima do palco.

Vale ressaltar que, os últimos shows da dupla têm sido alvo de muitas críticas. Isso porque, tanto Maraisa quanto Maiara fazem as apresentações visivelmente alteradas por conta da ingestão de álcool. Além disso, elas vêm promovendo situações desconfortáveis, até mesmo para outros artistas que cantam com elas. Como aconteceu recentemente com a cantora Simone Mendes.







Relembre



No início deste mês, Maiara, da dupla com Maraisa, virou um dos assuntos mais comentados na internet, após protagonizar uma postura alterada em um dos shows com a irmã. Esta apresentação que está rendendo altas críticas, aconteceu no Stage Music Park, em Florianópolis, Santa Catarina.

Em vídeos que circularam nas redes sociais, Maiara, que aparenta estar alcoolizada, aparece segurando uma garrafa de bebida. Em outro momento, ela muda repentinamente o repertório. Em uma das imagens, a sertaneja chega a gritar no microfone, enquanto Maraisa e a cantora Simone Mendes, que participou do show como convidada, comentavam a postura dela.

Após a apresentação, Maiara publicou fotos em seu perfil do Instagram e foi detonada pelos fãs, por conta da apresentação daquela noite. Uma seguidora que esteve no show escreveu: "As pessoas se olhavam e não acreditavam no que estavam vendo, ela se jogava no chão, não cantava… Maraisa teve que pedir ajuda para a Simone", desabafou.