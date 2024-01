Neymar surge acima do peso e divide opiniões na web

Neste final de semana, o ex-jogador Romário comemorou seus 58 anos ao lado de familiares e celebridades em uma mega festa, como anunciado antecipadamente pela nossa coluna, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Entre vários convidados, quem chamou muito a atenção foi o craque Neymar Jr.

Isso porque, seguidores notaram em fotos e vídeos a forma física do craque do Al Hilal, que está ausente dos campos desde outubro com uma grave lesão. Em um vídeo ao lado de Romário, Neymar aparece posando para um foto e o jogador que sempre foi magrinho, aparenta ter engordado.

Na web, os fãs não perdoaram e brincaram com a imagem do craque: "Se essa imagem for real, Neymar oficialmente virou pai de menina, calvo e gordo", escreveu uma pessoa. "Gorda é a conta bancária dele", brincou outra seguidora.

No entanto, outros afirmaram que a barba grande e a roupa dele que deram essa impressão: "Foi a barba e o jaquetão que deixou assim", defendeu um rapaz. Outra fã também escreveu: "Eu acho que é a roupa que tá dando aquele volume porque nos stories dele ele apresenta está de boa".

Romário o jogador e Neymar o ex-jogador! ????pic.twitter.com/UUqEou3GaZ — Luis Pinto Coelho (@LuisCoelho51) January 29, 2024

Romário Weekend

E para celebrar a chegada de seus 58 anos, Romário está planejou um festão com toda pompa e circunstância, que foi dividido em dois dias seguidos. Intitulado “Romário Weeckend”, o evento aconteceu sexta e sábado na casa do senador, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, com a presença de 500 convidados. Além disso, a festa contou com grandes atrações musicais.