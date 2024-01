Romário dá festão com 500 convidados e grandes atrações

No próximo dia 29, o senador Romário completa mais uma volta ao sol. E para celebrar a chegada de seus 58 anos, o político está planejando um festão com toda pompa e circunstância, que será realizado em dois dias seguidos, começando nesta sexta-feira (26).



Intitulado “Romário Weeckend”, o evento será na casa do senador, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, com a presença de 500 convidados. Além disso, a festa vai contar com grandes atrações musicais. Entre os artistas que irão se apresentar estão os cantores Belo, Mumuzinho, Thiago Martins, além do DJ Braga.

Romário se envolve em acidente com MC Daniel

No último final de semana, Romário se envolveu em um acidente de carro no Rio de Janeiro. Entretanto, o carro de luxo que o ex-jogador colidiu era de ninguém menos, ninguém mais que o MC Daniel. A batida aconteceu após o "Ensaio da Anitta" na cidade carioca.

De acordo com eles, Romário encostou seu carro na traseira do veículo que MC Daniel dirigia. Ao sair para verificar o que tinha acontecido, o funkeiro se surpreendeu e compartilhou um vídeo divertido em seu Instagram: "Me desculpa, eu estou errado, eu não tenho Copa do Mundo. Estou errado, não tenho Copa", brincou Daniel.