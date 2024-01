BBB 24: Gil do Vigor abre o jogo sobre a "psicóloga do reality"

Muito se tem falado falado sobre a "psicóloga" que os participantes do "BBB 24" se consultam semanalmente. Internautas levantaram o hashtag no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira (29), após alguns camarotes como Vanessa Lopes, MC Bin Laden e Rodriguinho mudarem a postura depois da conversa com o terapeuta.

Contudo, após a repercussão, o ex-BBB e economista Gil do Vigor gravou um story no Instagram rebatendo as teorias criadas pelos internautas. “Gente, a psicóloga não dá dica. Vocês vêm com umas teorias da conspiração tão engraçadas. Não tem dica gente. Eu não ganhei nem um ‘peido fedorento’ pra cheirar. Não tem gente”.

Em seguida, o economista continua e detalha como funciona o atendimento: “Ela só faz a pergunta: ‘o que você acha?’, aí você fala… e ela: ‘e aí, o que mais?’, ela não fala nada gente. Bom, deve ser a mesma da minha edição, provavelmente. Mas não tem dica não gente”, reforçou ele.

Na web, muitos seguidores especularam que a psicóloga poderia ser, na verdade, o próprio Boninho, diretor do programa. E que eles estariam passando informações privilegiadas aos participantes, principalmente os camarotes. Por exemplo, neste fim de semana, Rodriguinho surpreendeu a todos mudando o comportamento em relação ao Davi e logo os seguidores notaram.

"A psicóloga do bbb nem disfarça mais… o Rodriguinho que só falava merda, do nada virou o administrador do africanize", escreveu um seguidor. "Essa psicóloga do BBB é muito boa. Até o Rodriguinho está defendendo o Davi da Wanessa", pontuou outro internauta.

