Morre atriz Jandira Martini, aos 78 anos, em São Paulo

Morreu, nesta segunda-feira (29/1), a atriz Jandira Martini, de 78 anos, em São Paulo. A informação foi divulgada por amigos próximos da artista nas redes sociais. Conhecida por fazer grandes papéis na TV brasileira, ela vinha lutando contra o câncer no pulmão, no entanto, após complicações, ela não resistiu.

O ator Marcos Caruso divulgou, há pouco, no Instagram, o falecimento da atriz: "Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida".

Outros nomes também deixaram uma mensagem de apoio ao artista como a atriz Regina Alves: "Nossa que triste!!! Sua parceira sinto muito um abraço bem carinhoso em você". A comediante Flávia Reis também lamentou a morte de Jandira Martini: "Grande atriz. Tive o privilégio de estar em um filme com ela. Tão bom estar ao lado de grandes atrizes. Muito triste".

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.

Trajetória na TV

Jandira Martini ficou marcada por fazer grandes papéis na TV Globo. A artista estreou em 1966, no entanto, teve seu primeiro papel marcante em 1987, em "Sassaricando" ao interpretar a Teodora Abdala. Em 2002, ela fez a série "Os Maias", vivendo uma beata fervorosa, chamada Eugênia. No mesmo ano, ela emendou a novela "O clone", interpretando Zoraide. A personagem foi uma grande amiga e conselheira de Jade (Giovanna Antonelli).







< >