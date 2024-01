Rachel Sheherazade leva invertida de Tonzão após defender Dado

O reality da Record, "A Fazenda", já acabou, mas as brigas continuam fora da casa. Nos últimos dias, a jornalista Rachel Sheherazade entrou na polêmica envolvendo Dado Dolabella. A loira, no entanto, saiu em defesa do ator. Mas, quando o colega de confinamento, o funkeiro Tonzão, viu o comentário, ele logo rebateu e apontou que a comunicadora é hipócrita.

Tudo começou quando Rachel Sheherazade deixou uma mensagem pública para o atual namorado de Wanessa Camargo. "Paz para que a gente possa se reerguer, se reconstruir para evoluir. Todos temos o direito de recomeçar". No entanto, Tonzão não gostou do posicionamento e detonou a jornalista: "Eu, que pedi ela desculpas por uma fala errônea, meu instinto é agressivo, como ela disse. E me perseguiu até o final do programa. Mas o Dado, que já agrediu até a mãe, é um ser em construção e merece ser perdoado", desabafou.

Após o comentário, a polêmica ganhou uma proporção gigantesca na web e internautas apontam uma possível atitude racista de Rachel Sheherazade com Tonzão: "Branco passa pano pra branco, é isso", disse um. Outra seguidora escreveu: "Não vamos fingir que ela não é preconceituosa". "Isso aí tem nome: homem branco pode ser perdoado e homem preto não", apontou outra seguidora.

Denúncia de agressão contra mulher

Vale ressaltar que desde o momento em que a cantora Wanessa Camargo foi anunciada como participante do "BBB 24", o passado polêmico de Dado Dolabella veio à tona. A primeira a se manifestar foi a atriz Luana Piovani, que relembrou o relacionamento com o artista. A modelo também expôs outras denúncias de agressões envolvendo o ator, inclusive, da própria mãe dele.

Nesta semana, foi a vez da ex-BBB Bárbara Heck trazer à tona uma das mais recentes denúncias de violência doméstica contra Dado Dolabella. Sem citar nomes, a influenciadora afirmou que uma das testemunhas do caso envolvendo o ator e sua ex-namorada e prima, Marina Dolabella, contou detalhes do episódio.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Bárbara Heck contou que o "namorado de uma sister" estourou o tímpano da companheira durante uma discussão, e que as agressões aconteceram no período da pandemia. Após a publicação, os seguidores associaram as denúncias de Dado Dolabella e o nome do ator voltou a ser assunto na web.







