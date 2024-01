Virginia é diagnosticada com transtorno neurobiológico

Nesta quarta-feira (31), o sertanejo Zé Felipe divulgou em seu perfil no Instagram que a influenciadora Virginia Fonseca foi diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). O comunicado foi feito dois anos depois que o próprio cantor recebeu o mesmo diagnóstico.

Em um vídeo, Zé brinca ao anunciar o diagnóstico neurobiológico da esposa: "Quem foi ao médico e descobriu que tem TDAH também?", perguntou o sertanejo enquanto filmava a esposa, que está grávida do terceiro filho do casal. "E hiperatividade", acrescentou.

Na web, os seguidores ficaram surpresos com a forma como eles anunciaram para os 26 milhões de seguidores de Virginia Fonseca. "Que felicidade é essa pra “anunciar” um transtorno?", escreveu um seguidor. Outro também questionou a tranquilidade do casal: "Não sei, mas o pessoal tá achando legal ser diagnosticado com TDAH", opinou.

Zé Felipe faz tratamento

Recentemente, o cantor Zé Felipe contou detalhes de como faz para lidar com o transtorno de TDAH em uma entrevista à Quem. "Se eu não tomar meu remedinho, não dou conta de prestar atenção e de ficar quieto. A música consegue me prender de uma certa forma que parece que eu nem tenho [o diagnóstico]. Quando entro dentro do estúdio, eu mergulho naquilo de uma certa forma que não vejo o tempo passar. É uma coisa de Deus mesmo".

O sertanejo também revelou que tem dificuldades para memorizar as próprias músicas: "Eu tenho que escutar bastante as músicas para poder decorar. Mesmo depois de gravar, eu fico escutando para decorar e para ver também se tem algum erro na mixagem, alguma coisa que tem que aumentar ou diminuir... essas questões. Isso me ajuda a decorar", explicou.