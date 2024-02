BBB 24: Wanessa dá risada e público descobre um dente faltando

Nesta quarta-feira (31), internautas que acompanham a casa “BBB 24” pelas câmeras 24 horas notaram algo diferente na cantora Wanessa Camargo. Enquanto a sister conversava na sala com outros participantes, ao dar uma risada, os telespectadores notaram que estava faltando um dente. Isso mesmo, queridos leitores, a filha do Zezé Di Camargo entrou no reality mais vigiado do Brasil sem um dente.

O assunto é claro, se tornou um dos mais comentados na web. "E eu que sou dentista e percebi que a Wanessa tá sem o dente 16. Coitada gente. Ela podia dar uma passadinha na minha clínica quando sair e eu dou um jeito", brincou uma dentista no X, antigo Twitter. Outra pessoa comentou sobre o fato dela ter dinheiro e passar essa "vergonha": "Uma mulher rica dessa (Wanessa) sem dente".

Vale lembrar que, Wanessa Camargo já passou por uma situação desconfortável durante um show, em 2022. Durante a apresentação, a cantora perdeu um dos dentes no palco. Em uma entrevista à revista Quem, ela comentou sobre o que aconteceu: "Estava no começo do show. Foi bizarro. Um deles caiu, sem eu ter batido na boca, nem nada.

A filha do Zezé Di Camargo chegou a afirmar na época que era normal o dente dela cair. "Normalmente quando meu dente cai, consigo segurar embaixo da língua, na boca. Nesse dia, ele saiu voando para fora. Por isso comecei a procurar. Fiquei pensando como é que eu iria fazer o show inteiro, sem as pessoas olharem para a minha boca. Foi uma situação muito tensa eu procurando o dente nervosa, sem poder abrir a boca. Eu sai do palco e a equipe achou o dente".

Outra revelação que a cantora fez na entrevista foi que todos os dentes são facetas: "Meus dentes são facetas. Quando o dente é encaixado no próprio dente. Meus dentes reais viraram pinos pequenininhos. Nem tenho mais os dois dentes da frente. De tanto quebrar, fiz essas coroas. É encaixada e tem esse risco de cair. Eu tenho os dentes, mas eles são quase aqueles dentes de leite, de tão pequenos. Fica ridículo", explicou Wanessa na mesma entrevista.

