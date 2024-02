Léo Pereira não esconde mais romance com ex de Éder Militão

O zagueiro do Flamengo Léo Pereira fez aniversário nesta quarta-feira (31), mas o que chamou atenção nas redes sociais foi o romance com a influenciadora Karoline Lima. Que os dois estão juntos, todos já sabem, mas o "affair" está ficando cada vez mais firme.

Além da esposa do jogador do Real Madrid, Éder Militão postar uma foto parabenizando o companheiro no Instagram. Ela fez questão de deixar uma mensagem e agradeceu com um coração. E quem também parabenizou o craque foi a mãe de Karoline Lima, a Auri Lima. A "sogra" publicou um vídeo do Roberto Carlos cantando parabéns pra você e escreveu: "Eu e o mundo amamos você".

Léo Pereira não teve só a aprovação da sogra, como dos fãs. Seguidores criaram uma fã-clube e presentearam com mimos e um balão com seu mais novo apelido: "Karolino". O affair, que começou discreto no final do ano passado, já está dando indícios de que está mais firme do que nunca.

"Haverá sinais"

Vale ressaltar que, recentemente, a influenciadora Karoline Lima deu sinais de que o romance com o jogador Léo Pereira, do Flamengo, estava sério. Isso porque, a loira publicou em seu perfil no Instagram vestida com a blusa do Flamengo e torcendo para o time carioca. Em dois minutos de partida do Campeonato Carioca, Léo Pereira fez o primeiro gol da partida. Esperto, o zagueiro fez um coração com as mãos e quem adorou foi Karoline Lima que comemorou nas redes:

"Gol! Foi do Léo! Boa, Karolino! Ele fez o coraçãozinho, eu sou muito pé-quente", celebrou a loira. Dando sinais do romance, o perfil oficial do Flamengo compartilhou o vídeo do jogador fazendo o coração e escreveu a legenda: "Para quem será que foi?", e a mãe da Cecília respondeu a postagem: "Haverá sinais".

Depois do jogo, o zagueiro concedeu uma entrevista e ao ser questionado sobre como foi a partida e pra quem ele dedicou o coração. Sem medo, o jogador revelou: "Em relação ao gol, foi para uma pessoa muito especial".







