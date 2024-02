Ex-BBB Antonio Rafaski nega abuso sexual e expõe provas contra modelo

O ex-BBB Antonio Rafaski denunciado pela modelo Janaína Silva de abuso sexual nesta semana, se pronunciou nas redes sociais. Em um comunicado divulgado por meio da sua equipe jurídica, o influenciador negou as acusações e divulgou supostas provas de que os dois, diferente do exposto por ela, viveram um breve romance em 2022.

"Confesso sim, que estou completamente estarrecido e fui pego de surpresa de forma absurda com as acusações direcionadas a mim. A Sra Janaina Silva através de suas redes sociais, alega ter sofrido abuso sexual na data de 02/12/2022. Pois bem, estive com ela sim, não só no dia 02, como dia 03, 04, até dia 15/12, quando a levei ao aeroporto para sua viagem ao México. Além disso, ela convidou o "criminoso" para ir até sua casa no dia 14/12, localizada em SP", iniciou Antonio confirmando o envolvimento.

Rafaski nega também outras denúncias citadas por Janaína: "O que sei é que o mesmo "modus operandi" ocorreu em 2021, com uma colega de internet da própria Janaína. Na tentativa de ludibriar a internet e a

ainda me deve indenização por danos morais". Ele continua e rebate a informação de que ela rompeu amizade com os amigos em comum dos dois: "Quanto aos ex-amigos aos quais ela se refere, talvez as pessoas optem por abrir mão de uma amizade para não dar um falso testemunho".

Por fim, ele finaliza afirmando que é um assunto sério e não poderia se calar: "Trata-se de um assunto extremamente sério, onde atitudes levianas assim podem destruir a vida de outra pessoa. Estou muito tranquilo e ciente da minha inocência, porém, o que me revolta é que atitudes assim banalizam toda e qualquer violência contra a mulher".

Modelo denúncia Rafaski

Na última segunda-feira (29), a modelo Janaina Silva, denunciou nas redes sociais que foi abusada sexualmente pelo ex-BBB Antonio Rafaski. Nos relatos, a influenciadora contou detalhes do que aconteceu. "Chegamos na casa, começamos a conversar, logo a dançar, e depois de um tempo, Antônio Rafaski me beijou. Não demorou muito pra ele querer me levar para o quarto. Eu não queria, mas fui, pois achei que estava controlando a situação".

No entanto, ela diz que passou a afirmar que não queria ter relações sexuais com ele, mas não teria sido ouvida. "Eu me nego, e falo que não iria acontecer nada [...] Antônio começou a puxar minha roupa com força [...] Ele estava tão fora de controle ao ponto de rasgar a minha calcinha pra que eu tirasse", detalhou. Segundo Janaína foi nesse momento que ele a machucou: "Ainda na cama, ele tenta me penetrar, mas eu me neguei e ele enfiou dois dedos super fortes na minha vagina, com a intenção de machucar, e machucou".

Entre o extenso relato divulgado em seu perfil no Instagram, Janaína Silva ainda afirmou que desde o abuso sexual vem sendo perseguida. A jovem afirmou que está morando fora do país e não consegue retornar ao Brasil por medo do que pode acontecer. Por fim, ela pediu atenção das autoridades para conseguir uma medida protetiva e divulgou fotos das denúncias que abriu na Justiça contra ele.

Veja as provas divulgas pelo ex-BBB:











