BBB 24: Veja de onde vem o bordão "calma calabreso"

Nesta quinta-feira (01), um dos assuntos mais comentados na web, é a expressão "calma calabreso". O termo veio à tona após o participante Davi Brito falar durante uma briga com Lucas Henrique, no "BBB 24", durante a madrugada. Acontece que dentro da casa, os brothers estão achando que o termo é "gordofóbico", no entanto, não é.

O clima dentro da casa pesou mais ainda, depois que o baiano não soube explicar o termo usado para se referir ao participante Lucas Capoeira. Leidy foi até Davi no quarto e perguntou se "calabreso" significava "gordo" e ele afirmou que não sabia: "Eu não sei, eu só falei pra ele".

Mas, aqui fora, internautas logo trataram de esclarecer. A gíria ficou conhecida pelo comediante Toninho Tornado e se tornou meme nas redes sociais. Ele ficou famoso por participar de programas de TV com pegadinhas. Atualmente ele tem um canal no YouTube e nos vídeos ele chama as pessoas que caem em suas pegadinhas de "calabreso", "mussarelo" e "lumbrigo".

A expressão está sendo tão questionada que Toninho enviou um vídeo para o programa "Mais Você" da TV Globo. "Fala Ana, fala Louro, sabe o que é um jeito carinhoso? são os meus bordões que eu tiro do feminino e coloco para o masculino. São só gestos carinhosos", afirmou ele.

Quem também saiu em defesa de Davi Brito fora da casa, foi o ex-BBB Gil do Vigor. "O pior que eu falava BASCULHO MAS EU REALMENTE NÃO SABIA O QUE SIGNIFICAVA. Ou seja, acredito que ele pode não saber kkkk Vamos de pesquisar "CALABRESO", comentou. Vale ressaltar que Gil passou pela mesma situação quando chamou a funkeira Pocah de "basculho".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetadas Dos Famosos ???? (@alfinetei)