Andressa Urach é detonada pelo ex-marido por abandonar o filho caçula

Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach, detonou a modelo nas redes sociais neste domingo (4). O empresário respondeu várias perguntas dos internautas sobre o atual relacionamento dela e afirmou que o filho caçula do ex-casal foi abandonado pela influenciadora há dois meses.

Acontece que, há poucos meses, Andressa e Thiago apareceram juntinhos nos stories. Na época, a modelo afirmou que os dois tinham resolvido as diferenças e estavam vivendo uma amizade colorida. No entanto, Urach assumiu um relacionamento logo depois e os dois se afastaram. Sem papas na língua, o ex-marido quebrou o silêncio e matou a curiosidade dos fãs.

Uma seguidora questionou se ele estava expondo Andressa Urach porque ela assumiu um namoro, mas logo ele tratou de negar. "Não tem nada a ver com o ator, coitado dele, sei que é tudo novidade. A questão é a exposição ridícula e o que isso pode acarretar na vida do meu filho no futuro. Mas ela não liga se está prejudicando a vida do próprio filho. Isso tudo nunca foi sobre os filhos. Sempre foi sobre ela".

Em seguida, ele abriu para os seguidores que há dois meses a modelo não procura o filho: "Agora em fevereiro vai fazer 2 meses que não tem [contato]". Outra fã comentou que não aguenta ficar um dia sem ver o filho, quem dirá, um mês e Thiago Lopes respondeu: "Porque você é uma pessoa normal".

O ex-marido de Urach também respondeu sobre ficar preocupado em relação ao exemplo de mãe que ela está sendo ao filho caçula. "A vida se encarrega de colocar cada um no lugar que merece de acordo com os nossos atos". Por fim, ele também comenta sobre o "borderline" de ex-esposa. "Hoje tenho noção da gravidade e do perigo. Ainda mais pra uma pessoa que abandonou todos os tratamentos há mais de oito meses".

Repercussão

Até o momento, a modelo Andressa Urach não se pronunciou sobre as acusações feitas pelo ex-marido, Thiago Lopes, de ter abandonado o filho caçula. Contudo, na web, seguidores detonaram a influenciadora: "Uma mulher que permite que o próprio filho a grave fazendo cenas de conteúdo adulto não pode ser defendida de forma alguma! É sujo, é doentio... Eu nunca vi nada nem parecido", escreveu. "Ela faz o papel que 90% dos homens fazem", pontuou outro seguidor.

Entretanto, internautas detonaram a postura do empresário: "Ele é tão problemático quanto ela...mas ninguém vê isso", escreveu um fã. "Ele sabia quem ela era antes de ter um filho e assumir uma relação. Sabia que era bem provável de dar ruim", afirmou uma fã.











