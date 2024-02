Kayky Brito diz que ficou "sensitivo" após ser atropelado e quase morrer

Kayky Brito surgiu no Instagram nesta segunda-feira (5), e desabafou sobre as mudanças que passou após o grave acidente que sofreu no Rio de Janeiro, em 2023. O ator falou sobre a importância de procurar ajuda e revelou que se tornou uma pessoa mais sensitiva.

"Estou gravando esse vídeo pra dizer que se você estiver precisando de ajuda, fale com alguém, tá? Não deixe esse momento passar. Faça de uma forma que seja boa. Bom pra você e que te deixe leve na vida", iniciou o ator.

Em seguida, Kayky Brito continuou e abriu o jogo sobre as mudanças que passou após o atropelamento. "Comigo, antes do acidente, eu sempre fui uma pessoa de bem com a vida. Até falava, 'por que você tá de mal com a vida, a vida é maravilhosa'. Mas depois do fato, eu fiquei mais sensitivo de uma forma que parece que onde eu ando, tem um buraco na minha frente. Então fique forte, fique bem. Porque na vida tudo passa".

Relembre o acidente

O ator Kayky Brito foi atropelado na madrugada do dia 2 de setembro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Depois, foi transferido para uma unidade particular em Copacabana. O artista ficou em estado gravíssimo.

No entanto, ele teve uma boa recuperação e em 27 dias, após ser internado, recebeu alta. Desde então, Kayky Brito vem passando por um intenso processo de recuperação com fisioterapias e fonoaudióloga.







