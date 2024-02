Renascer: Juliana Paes choca web com nova caracterização de Jacutinga

A atriz Juliana Paes, que está no ar em "Renascer", na TV Globo, como Jacutinga, surpreendeu os telespectadores com a nova caracterização. Na trama, se passaram 30 anos, e alguns atores foram trocados. Como ela não foi substituída, precisou passar por envelhecimento para acompanhar a idade da personagem.

Na novela, Jacutinga agora tem 70 anos, mas a transformação deu o que falar na internet e dividiu opiniões dos internautas. "Eu me assustei, maquiagem bem feita da gota! Mas confesso que tomei um susto", escreveu um seguidor. Uma mulher afirmou ser uma das piores transformações feitas pela emissora.

"Uma das piores caracterizações da Globo - que sempre é extremamente cuidadosa e fidedigna - que já vi. Esse envelhecimento exagerado só teria sentido se tivessem se passado, no mínimo, uns 50 anos", escreveu a telespectadora. Outros notaram que o envelhecimento dela não acompanhou outros atores que permaneceram na trama.

"Jacutinga envelheceu, o dono do mercado a mesma coisa, o padre a mesma coisa, Inácia a mesma coisa", observou uma internauta. "Ela envelheceu, e o cara do bar não", pontuou outro seguidor. Recentemente, Juliana Paes falou sobre o envelhecimento que a sua personagem passaria. Em uma entrevista ao jornal Extra, a atriz comentou o processo: "Na segunda fase, vocês vão me ver com próteses no rosto para criar esse envelhecimento. O tempo marcou o rosto dela, mas Jacutinga mantém uma vaidade", disse.

Juliana Paes também abriu o jogo que a caracterização não será perfeita, como por exemplo, a sua voz. "Tenho plena consciência de que não vou ter o mesmo tom de voz de uma mulher de 70, por exemplo, mas a caracterização já é metade do meu trabalho nesse projeto", finalizou.