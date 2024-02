Ana Clara assume novo reality e gera revolta nos bastidores da TV Globo

A ex-BBB Ana Clara ganhou o comando do novo reality show da TV Globo - "Estrela da Casa". No entanto, a escolha feita pelo diretor Boninho parece não ter agradado outros apresentadores da casa. Nomes como Angélica, Fátima Bernardes e Márcio Garcia teriam sido levantados nas reuniões, mas a escolha final para apresentar ficou de responsabilidade da jovem.

Segundo informações do colunista Matheus Baldi, do Glow News, Ana Clara é uma aposta pessoal de Boninho. Desde que a jovem deixou a casa do Big Brother Brasil 18, um dos principais diretores da emissora fez questão de dar espaço para ela.

A apresentadora sempre se destacou pela sua disciplina, carisma e facilidade de relacionar com as pessoas, principalmente nos bastidores. No entanto, segundo o jornalista, no departamento comercial, ainda existia uma dúvida se realmente Ana Clara assumiria o novo reality show.

O anúncio foi feito, ao vivo, pelo Tadeu Schimidt na noite desta segunda-feira (5). Eles teriam optado por antecipar a divulgação em busca de patrocinadores. A decisão de Boninho, no entanto, causou espanto para muitas pessoas. Já que nos últimos tempos, a emissora vem sofrendo com a falta de novos projetos na linha de entretenimento e vários nomes ficaram apreensivos com a escolha de Boninho.

De acordo com Matheus Baldi, Angélica foi um dos primeiros nomes a ser cogitado quando o formato do reality estava terminando de ser desenhado. A esposa de Luciano Huck foi cotada internamente pois apresentou o "Fama" entre 2002 e 2005. Contudo, hoje a apresentadora está mais seletiva e parece não ter encantado com o projeto. Fontes afirmaram que até o apresentador não foi convencido que seria algo especial para a carreira de Angélica.

Outro nome levantado foi da jornalista Fátima Bernardes, no entanto, eles teriam avaliado que ela não tem o perfil para apresentar o novo reality show. Além de terem comentado que o "The Voice" deu sinais que ela não se enquadra no perfil. Porém, ela não teria ficado abalada, já que almeja algo mais autoral na TV.

Por fim, um terceiro nome cotado, mas que ficou frustrado, foi o ator e apresentador Marcio Garcia. O apresentador estaria tentando há mais de um ano retornar para TV com algum programa novo, mas não tem tido oportunidade. Nos bastidores, as pessoas afirmam que ele comentou: “mais uma vez, não foi dessa vez”.









