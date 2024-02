Jaquelline alfineta 'amigos' que abandonaram Yasmin e web aponta MC Daniel

A campeã de "A Fazenda 15", Jaquelline Grohalski, fez uma sequência de comentários no X, antigo Twitter, questionando o sumiço dos amigos que apoiaram Yasmin Brunet no "BBB 24". A influenciadora, que também já participou do Big Brother Brasil, na edição 18, passou uma reflexão aos seguidores sobre o jogo de interesse que acontece entre os famosos. No entanto, a web apontou que a publicação teria sido uma indireta.

"Eu não conheço Yasmin, mas estava pensando em algo aqui. Cadê os amigos dela que no início postavam e defendiam ela?. Às vezes algumas coisas acontecem pra gente observar. As pessoas só querem nos defender quando estamos sendo vistos como bons, porque ninguém quer se queimar com nossos erros", iniciou Jaquelline.

A influenciadora continua e afirma que são nessas horas que vemos quem é amigo de verdade: "Sei que temos erros e acertos, afinal, somos seres humanos e somos falhos. Não é sobre passar pano, e sim sobre ver quem é quem de verdade".

Por fim, ela finaliza dizendo que a sua última participação em um reality show, aprendeu sobre valores: "Esse meu pós-fazenda tá me ensinando tanto como pessoa. Principalmente sobre valores e hipocrisia de algumas pessoas. Andar com quem tá bem e sendo bem visto é fácil, difícil mesmo é dar a mão pra quem tá lascado".

Indireta?

Entretanto, o desabafo de Jaquelline foi apontado por internautas como uma indireta para o funkeiro MC Daniel. Isso porque, desde que Yasmin Brunet entrou no "BBB 24", o cantor havia declarado torcida à influenciadora. Enquanto ela estava sendo elogiada e sofrendo "injustiças", o artista prestou apoio na web.

Contudo, desde que ela passou a ser altamente criticada na web, MC Daniel parou de fazer publicações torcendo para a loira. "Ali MC Daniel algo a dizer sobre a sua sereia do Tietê?", questionou uma seguidora. "Eita MC Daniel é pra tu homem.... se manifeste", escreveu outra internauta.

Eu não conheço a Yasmim mas tava pensando em algo aqui. Cadê os amigos dela que no início postavam e defendiam ela? As vezes algumas coisas acontece pra gente observa. As pessoas só querem nos defender quando estamos sendo visto como bons pq ninguém quer se queimar com nossos… — Jaquelline ???? (@JaqueGrohalski) February 6, 2024