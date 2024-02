Bruna Linzmeyer é rendida por criminosos no Rio

A atriz Bruna Linzmeyer foi rendida por criminosos armados, na manhã desta quarta-feira (7), na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A artista estava a caminho das gravações para a nova série da HBO, "Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente", quando foi cercada por bandidos em uma moto.

A coluna Mariana Morais apurou com exclusividade com fontes próximas à atriz que o crime aconteceu por volta das 7h, na Avenida Abelardo Bueno. De acordo com a pessoa, os criminosos pediram apenas o celular de Bruna Linzmeyer. Antes de fugirem, os bandidos pediram para que ela desbloqueasse o aparelho.

Rapidamente a jovem chegou no set de gravação e conseguiu bloquear as contas bancárias. No entanto, as redes sociais, Whatsapp e o arquivo de fotos estão desbloqueados nas mãos dos criminosos. Ainda segundo a nossa fonte, Bruna está correndo contra o tempo para bloquear os aplicativos e impedir que arquivos pessoais sejam vazados por criminosos.

Apesar do susto, Bruna Linzmeyer está bem e tranquila. Até o momento, a artista não procurou a polícia para registrar o crime e pretende retornar ao set de gravação ainda na manhã desta quarta-feira (7), para trabalhar normalmente.







