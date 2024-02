Andressa Urach quebrou o silêncio, após ser acusada pelo ex-marido, Thiago Lopes, de abandonar o filho de apenas 2 anos. A modelo, que está de férias no Rio de Janeiro, gravou uma sequência de vídeos, na noite desta terça-feira (6), rebatendo as afirmações de que ela não se preocupa com o filho.

A criadora de conteúdo adulto disse que tinha programado uma viagem para o Rio de Janeiro com toda a família em comemoração do aniversário do pequeno Leon. "Vocês já viram essa novela antes, que infelizmente meu ex acabou fazendo algumas declarações na imprensa [...] Eu não gosto de ficar justificando nada, até porque eu não devo nada pra ninguém, mas ele falar que eu não me preocupo com meu filho é mentira", iniciou.

Na sequência, Urach publicou dois prints mostrando que havia comprado hospedagem e passagem aérea para o ex-marido, o filho e a ex-sogra. No entanto, Thiago Lopes teria cancelado a viagem há poucas semanas e deixado um prejuízo de R$ 15 mil. "Já estava tudo organizado para o aniversário dele [Leon]. Não sei, de verdade o por que ele está fazendo isso, mas enfim, vida que segue", pontuou Andressa.

Por fim, ela ameaça expor mais conversas, caso ele continue fazendo essas declarações nas redes sociais. "Se ele continuar me atacando, eu vou mostrar outras coisas também. Eu nem gosto de me justificar, porque eu acho que o justo não se justifica. Mas eu não gosto quando as pessoas mentem. Eu queria muito estar agora com meu filho Leon".

Andressa Urach rebate o ex após ser acusada de abandonar o filho pic.twitter.com/Dlx4YpR7Rk — Mariana Morais (@moraismarianam) February 7, 2024

Andressa Urach é acusada de abandonar filho

Ex-marido de Andressa Urach, Thiago Lopes, expôs como está o relacionamento com a ex-mulher e detonou o posicionamento dela como mãe. Uma seguidora questionou se ele estava expondo porque ela assumiu um namoro, mas logo ele tratou de negar. "Não tem nada a ver com o ator, coitado dele, sei que é tudo novidade. A questão é a exposição ridícula e o que isso pode acarretar na vida do meu filho no futuro. Mas ela não liga se está prejudicando a vida do próprio filho. Isso tudo nunca foi sobre os filhos. Sempre foi sobre ela".



Em seguida, ele abriu para os seguidores que há dois meses a modelo não procura o filho: "Agora em fevereiro vai fazer dois meses que não tem [contato]". Outra fã comentou que não aguenta ficar um dia sem ver o filho, quem dirá um mês e Thiago Lopes respondeu: "Porque você é uma pessoa normal".