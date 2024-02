Modelo que estaria grávida de Neymar reage após ele se reaproximar de Biancardi

Parece que a relação amigável entre Neymar Jr e Amanda Kimberlly, mãe do suposto terceiro filho do jogador, estremeceu. Após o craque deixar de seguir a jovem e surgir em fotos próximas à Bruna Biancardi em sua festa de aniversário no último final de semana, a moça tomou uma atitude contra ele.

Segundo informações do portal Leo Dias, Kimberlly deixou de seguir Neymar Jr horas após circularem fotos do craque com Biancardi na festa. Vale ressaltar que os dois nunca assumiram um compromisso e não confirmaram oficialmente a informação da possível paternidade.

A modelo teve a sua identidade revelado no início do mês de janeiro após vir à tona que ela estaria grávida do terceiro herdeiro de Neymar Jr. apesar. Apesar de toda exposição, Amanda Kimberlly é discreta nas redes sociais e prefere ficar longe dos holofotes.

De acordo com informações divulgadas na imprensa, a família de Neymar Jr teria recebido a notícia com alegria e todos estariam mantendo um bom relacionamento. Entretanto, fizeram um combinado de realizar um teste de DNA para confirmar a paternidade assim que a criança nascer.

Vale lembrar que, a foto que circulou nas redes sociais nesta semana, aparece Neymar Jr. e Bruna Biancardi ao lado da influenciadora Giovanna Roque e o que chamou a atenção foi que os dois apareceram lado a lado de forma bem confortável.