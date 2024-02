BBB 24: Casa da mãe de Davi corre risco de deslizamento

Enquanto Davi Brito luta para permanecer na casa do "BBB 24', a sua mãe, Elisangela Brito, procura um novo local para morar. O portal Splash visitou a família do brother no bairro de Cazajeiras, em Salvador, na Bahia, e descobriu que a família recebeu uma notificação para deixar o imóvel com risco de deslizamento de encosta.

Contudo, sem condições financeiras para alugar outra casa, a mãe do motorista de aplicativo continua morando na residência, que já foi interditada pela Defesa Civil de Salvador. De acordo com a apuração feita pelo portal, em novembro do ano passado, a Codesal (Defesa Civil de Salvador) enviou a primeira notificação pedindo que o imóvel fosse evacuado devido ao risco de deslizamento de terra.

A casa é fixada em um barranco e, segundo a notificação, o imóvel pode desmoronar a qualquer momento em decorrência das chuvas. Entretanto, Elisangela Brito ainda não deixou o local e como não tem condições financeiras de ir para outro lugar, foi orientada a dormir na sala com a filha, Maria Eduarda, de 7 anos.

Agora, o sonho da mãe de Davi é conseguir solucionar esse problema sem perder o imóvel, e não precisar morar em outro lugar. Vale ressaltar que a vida do participante do "BBB 24" nunca foi fácil. Recentemente, saiu na imprensa que o baiano Davi Brito, participante do "BBB 24", já teve três infartos que quase acabaram com sua vida. Em uma das vezes, Davi precisou rastejar pela casa, sentindo muita dor, para pedir ajuda por meio de um celular.

Apesar de todas as dificuldades que ele já enfrentou com apenas 21 anos de idade, o rapaz afirmou antes de entrar no reality que tem o sonho de presentear a mãe com uma nova residência.