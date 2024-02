Marina Ruy Barbosa teve seu perfil no Instagram e no X, antigo Twitter, hackeado na noite desta sexta-feira (9). A artista que tem mais de 40 milhões de seguidores, se pronunciou após ser surpreendida com fotos do ator pornô Kid Bengala publicadas em sua rede social.

"Descobri que fui hackeada tanto aqui no Instagram, quanto no Twitter. Conseguiram entrar na minha conta, eu não sei como, mas de alguma forma eu não fui deslogada, então eu consegui apagar as postagens. Estou tentando entender com as pessoal de insta e twitter, como entraram nas minhas contas. Mas a princípio está tudo sob controle, não sei o que o hacker queria e nem como ele entrou na minha conta", desabafou Marina.

Na sequência, ela fez um apelo aos hackeas: "Hacker, querido. Se você tem acesso ainda a minha conta, por favor, me deixe em paz. Reta final de gravação, Carnaval chegando aí. Deixa eu curtir meu carnaval em paz", implorou a atriz.

Repercussão

Na internet, internautas reagiram com as fotos do ator pornô Kid Bengala postadas no feed do Instagram de Marina Ruy Barbosa. "Olha a maturidade da pessoa que hackeou", debochou um seguidor. "E na afronta ainda coloca o @ pra o povo seguir", afirmou outro fã.

Teve gente lamentando o ocorrido pela atriz: "Isso é uma sacanagem com qualquer pessoa, não vejo graça nisso", pontuou uma fã. "Pois é, hackearam e a pessoa ficou tirando ainda", escreveu uma internauta.



Marina Ruy Barbosa se pronuncia após ataque hacker pic.twitter.com/URrvS5hPdW — Mariana Morais (@moraismarianam) February 10, 2024