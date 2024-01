Filha de Roberto Justus é diagnosticada com leucemia

Nesta quinta-feira (25), a filha do apresentador Roberto Justus, Fabiana Justus, revelou nas redes sociais que foi diagnosticada com leucemia. A influenciadora explicou que esse foi um dos motivos para o seu sumiço da internet e expôs que já está internada realizando a primeira fase do seu tratamento.

"Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento. Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, eu não saí mais", iniciou Fabiana, em vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram.

Ela continua e afirma que, apesar de ter sido tudo muito rápido, está confiante. "Já internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia. Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos. Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura".

Fabiana Justus também revelou que descobriu o câncer na fase inicial e foi o que mais a tranquilizou. "Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Eu acordo aqui no hospital e lembro que isso é verdade", contou afirmando, ao revelar que ainda assustada com o diagnóstico e que sua ficha não caiu por completo.

Por fim, emocionada, a influenciadora compartilhou que vai lutar para vencer a leucemia. "Preciso lutar e vencer e eu tenho certeza que eu vou. Esse choro é de confiança, não vou deixar isso me abalar. O que mais está me doendo é ter que ficar longe dos meus filhos, mas também sei que é uma fase e isso vai passar. Os meus médicos, inclusive, deixaram meus filhos me visitar de vez em quando, tomando todos os cuidados, porque eu vou ter que ficar mais isolada", pontuou.

Artistas prestam apoio

Uma das primeiras a comentar sobre o diagnóstico foi a cantora Preta Gil, que venceu recentemente um câncer no estômago. "Fabi, te escrevo com todo meu amor no coração. Eu sei exatamente o que está sentindo. Te digo que o fundamental pra essa luta que você começa agora é ter fé, pessoas que te amam e bons médicos. Você vai vencer, estou aqui pra o que você precisar! Fique em paz, Deus está contigo!", escreveu a artista.

O pai da influenciadora, o empresário Roberto Justus, também prestou apoio. "Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva! Não posso estar aí com você fisicamente pelas razões que você explicou, mas estou sempre ao seu lado! Te amo".