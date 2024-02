BBB 24: Beatriz fala de vida sexual e expectativa para sua primeira vez

A sexualidade de Beatriz Reis foi um dos principais assuntos no início do "BBB 24". Isso porque, a vendedora do Brás afirmou que, aos 24 anos, ainda é virgem. No entanto, o assunto nunca tinha sido abordado de uma forma tão profunda pela sister durante o reality show.

Neste final de semana, em uma conversa com Deniziane, Alane e MC Bin Laden, a jovem abriu o coração sobre a sua vida sexual e a expectativa que tem pela primeira vez. "Sei lá, eu nunca nem namorei. Vai demorar, até namorar", iniciou ela.

Na sequência, Beatriz Reis relembrou quando foi perguntada pela produção sobre os seus segredos e abriu que é virgem. "Não sei se passou na televisão, né. Mas me perguntaram assim: 'Um segredo?'. Eu sou boca aberta, eu não tenho muito segredo. Para mim, o mais íntimo é: 'Eu sou virgem. Não sei se passou na televisão'".

Virem depois dos 20 é raro

MC Bin Laden respondeu, afirmando que é difícil encontrar mulheres na idade dela que ainda são virgem. "É difícil você encontrar uma mina virgem depois dos 18, 19. É difícil, não é em todo lugar. É bem falado esse assunto". Em seguida, eles ainda elogiaram a sister.

"Que bom que você... Não é 'se guardar', mas que bom que você deixou esse momento para um cara muito especial. E aí vocês vão vivenciar isso juntos, quando você tiver à vontade com você mesma e vai ser importante", exaltou Deniziane. "E vai ser muito especial", afirmou a vendedora.

Deniziane apoiou a decisão da amiga de se guardar e afirmou que será "especial". "Eu acredito que é uma troca de energia muito grande, sabe? Você transar com uma pessoa, que seja especial pra você. Tem mulher e homem que não liga. Faz ali e tá tudo bem. Mas eu vejo como uma coisa muito especial".

