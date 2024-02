Ex-BBB Dhomini posta vídeo e público reage: "a cara do Thammy"

Nesta semana, o campeão do "BBB 3", Dhomini, virou assunto na internet. Desta vez, não foi devido a nenhuma polêmica e, sim, pela semelhança com a Thammy Miranda, filha da Gretchen. O empresário compartilhou um vídeo falando sobre a sua participação em um podcast, quando os seguidores comentaram sobre a sua aparência.

"Eita, olhando rápido pensei que era Thammy", escreveu uma internauta. Outro também brincou com a situação: "Se você chegar quieto na casa da Thammy Gretchen, você pega a esposa dela e ela só vai perceber na hora H".

No vídeo, Dhomini comentava sobre como as pessoas criam uma imagem dele: "Outro dia dei uma entrevista para um podcaste e me disseram: 'Você é totalmente diferente do que eu estava esperando'. Falei: 'É porque você está confundindo a minha personalidade com as minhas atitudes. A minha personalidade é quem eu sou. As minhas atitudes dependem de como você me trata".

Polêmica

Vale lembrar que, em novembro do ano passado, Dhomini fez um acordo, após ser processado criminalmente por ter agredido o empresário Ailton Maranhão e o advogado dele, em um bar em Goiânia, em junho. O processo criminal encerrou-se com acordo oferecido pelo promotor de Justiça. O Ministério Público fez uma proposta, para que o autor da agressão prestasse 40 horas de serviços à comunidade.

A vítima, Ailton, comemorou o resultado, já que a ação agressora do autor não ficou impune. O empresário ainda segue com as ações de danos morais e materiais.