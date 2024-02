Giovana Cordeiro se envolve em barraco com namorado na Sapucaí

A atriz Giovana Cordeiro, estreou neste domingo (11), na Marquês de Sapucaí, no Rio, como musa da Porto da Pedra. Uma noite de festa e de muitas alegrias que acabou terminando em bate-papo. A artista que está no ar como Luna, em Fuzuê, na TV Globo, se estranhou com o namorado Giuliano Laffayete.

Segundo informações da jornalista Fábia Oliveira, durante a madrugada, Giovana Cordeiro e o namorado foram flagrados discutindo. Em um vídeo divulgado com exclusividade pela colunista, o casal aparece batendo boca, no entanto, o teor da briga não foi descoberto até o momento.

Vale lembrar que, não é a primeira que o namorado da atriz se envolve em confusão. Ano passado, durante uma festa da novela "Fuzuê" em que Giovana Cordeiro faz parte do elenco terminou em uma grande confusão.

Uma festa interna e que estaria liberado o uso de drogas, teve a presença de dois supostos figurantes da novela. E uma das pessoas acabou se sentindo um pouco mal, ficando meio mole, paralisada e deitada. De acordo com informações, foi neste momento que começou a confusão. Giuliano Laffayete teria viu a situação e teria achado que a pessoa estava sendo assediada e espalhou pela festa acusando o figurante de assédio sexual.

Contudo, algumas pessoas saíram em defesa do figurante e que afirmaram que ele não assediou a pessoa que estava passando mal. A confusão terminou em porradaria e o Laffayate tomou um soco na cara do rapaz que ele estava fazendo a acusação.