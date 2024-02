Dani Calabresa reage a nova traição de Marcelo Adnet

Na noite desta segunda-feira (12), a humorista Dani Calabresa, abriu o jogo sobre a polêmica de traição envolvendo o amigo e ex-marido, Marcelo Adnet. Os dois já tiveram um relacionamento no passado e também acabou, após vir à tona uma traição dele.

“Adnet é meu amigo. Já aconteceu comigo, é chato com qualquer mulher. Nenhuma família merece ter. É chato pra ela, pra filha, pra minha ex-sogra. E pra ele, que é talentoso, que só podia ter nota legal falando sobre o talento dele, mas fez outra cagada”, disse Dani.



Na sequência, a humorista também foi questionada sobre prestar apoio à Patrícia Cardoso: "É amizade, a gente se conhece, então a gente se encontrou aqui e é um momento [difícil], mas força. Cada um vai ver o que dá pra continuar ou não. Mas eu desejo tudo de bom", afirmou Calabresa.

Vale ressaltar que, Patrícia Cardoso esteve na Marquês de Sapucaí, no Rio, nesta segunda-feira (12). Ela chegou cedo e falou poucas palavras para os jornalistas. “Agradeço todo o apoio que venho recebendo”, disse à imprensa.

Desta vez, até então, casado com Patrícia Cardoso, o comediante foi flagrado na saída de um camarote, na manhã do último sábado (10), na Sapucaí, aos beijos com outra mulher. O jornalista Leo Dias publicou um vídeo do ator beijando uma morena ainda não identificada, após deixar um camarote na Avenida.

Pouco tempo depois que o vídeo viralizou nas redes sociais, Patrícia usou os stories do Instagram para desabafar sobre a traição. "Tô ótima, galera! Só que não! Juntas somos mais. Bora crescer essa rede de apoio", escreveu ela. Patrícia, inclusive, chegou a compartilhar em seu perfil oficial do Instagram uma divulgação do camarote onde estava Adnet, antes de ele ser flagrado pulando a cerca. Contudo, ela acabou apagando o registro após a traição vir à tona.