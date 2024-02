Ana Hickmann aciona polícia após flagrar ex-marido espionando sua mansão

A apresentadora Ana Hickmann, procurou a Polícia Civil, nesta semana, após se sentir ameaça pelo ex-marido, Alexandre Correa. No último domingo (11), a comunicadora, que já abriu denúncia por violência doméstica, afirmou que o empresário estava vigiando a casa dela e descumpriu a medida protetiva.

Segundo a assessoria de imprensa da apresentadora: "No último domingo (11), após finalizar o encontro com o filho, Alexandre Correa permaneceu por mais de 45 minutos em frente ao condomínio onde mora Ana Hickmann. Ao sair de casa, a apresentadora se deparou com o ex-marido no local, de braços cruzados e olhar intimidador", iniciou.

Com medo, Ana Hickmann procurou a polícia: "Ana Hickmann tomou as medidas cabíveis para manter sua segurança e integridade física". No entanto, o empresário, por meio do advogado, Ênio Murad, falou com a jornalista Fábia Oliveira que Alexandre Correa, acusa, judicialmente, Ana Hickmann e Edu Guedes de coagir seu cliente.

“Ana Hickmann está usando o filho pra tentar prender o Alexandre, o acusando de quebrar a medida protetiva. No dia 13, Alexandre foi entregar o filho, junto com seu pai, que tem mais de 80 anos. Nesse caso, Alexandre vai dirigindo e fica na porta do condomínio aguardando. Assim, o pai de Alexandre, Seu Gustavo, entra na casa, leva o menino e volta”, afirmou a defesa.

O advogado nega também que ele estava vigiando a apresentadora e afirmou que não descumpriu a medida protetiva. "“Enquanto o pai de Alexandre estava levando o Alezinho, a Ana saiu com o Edu Guedes, passou do lado do Alexandre, sabendo que o pai estava lá dentro levando o menino. E agora ela está mentindo pra tentar prender o Alexandre, afirmando que ele ficou na portaria do condomínio após a entrega, mas ele não ficou. Ele ficou aguardando o pai dele e a hora que o pai dele chegou, ele foi embora”.