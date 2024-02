Chico Moedas beija muito no Carnaval; Assista

Sumido dos holofotes, Chico Moedas, ex-namorado da cantora Luísa Sonza, foi flagrado aproveitando o Carnaval do Rio aos beijos com uma mulher não identificada. O vídeo foi divulgado pela página "Casos de Família", no Instagram, e os seguidores, é claro, debocharam da situação.

Uma seguidora alfinetou que Chico sempre curtiu sendo solteiro ou namorando. "Sempre curtiu, não importa o status de relacionamento". "Mesmo namorando com Luísa, ele estava solteiro", disparou outra internauta.

Há poucos dias, o rapaz que foi inspiração para uma das músicas mais ouvidas de Luísa Sonza, debochou da canção. Tudo aconteceu quando Jon Vlogs o perguntou se ele sabia cantar a música "Chico". E ele respondeu: “Essa eu não conheço”, afirmou enquanto Jon e outros rapazes gargalhavam ao fundo.

Na sequência, Jon Vlogs insistiu: “Eu ia pedir uma palinha, mas…”. “Grosseria da nossa parte”, diz outra pessoa, em tom de brincadeira. Vale lembrar que, Chico Moedas e Luísa Sonza tiveram um relacionamento de quatro meses no ano passado.

No entanto, o namoro que foi virou inspiração para muitos casais, chegou ao fim após a cantora descobrir que foi traída no banheiro de um bar no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito durante o programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga.