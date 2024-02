Lexa descumpre acordo e é exposta pelo prefeito de Barra do Piraí

A cantora Lexa está sendo detonada nas redes sociais pelo prefeito de Barra do Piraí, no Rio, por fazer show incompleto. A funkeira se apresentou na última terça-feira (13) de Carnaval, e não teria cumprido o tempo de apresentação acordado em contrato.

Em uma postagem no Instagram, o prefeito Mario Esteves escreveu que cancelou o pagamento de Lexa até que seja explicado o incidente da apresentação. “De acordo com o contrato, o evento deveria ser realizado integralmente, no entanto, houve falhas que resultaram em uma performance incompleta. O valor pago à artista será cancelado até que sejam esclarecidos os detalhes do incidente".

Já Lexa, nega que tenha descumprido o acordo e afirma que a prefeitura entregou o palco com 50 minutos de atraso. "Gente, ontem eu fiz um show em Barra do Piraí. Mesmo com toda a correria, cheguei lá 30 minutos antes. Pena que entregaram o palco com 50 minutos de atraso. Eu cheguei lá umas 22h30, era pra eu entrar às 23h e me liberaram apenas às 23h50", rebateu a artista.

A funkeira também desmentiu que ela não atendeu o público e publicou um vídeo da sessão de foto com os fãs. "Falaram que eu não tirei foto com as pessoas, lógico que eu tirei. Inclusive com o prefeito que foi o primeiro a entrar, antes de todo mundo. Depois tirei foto com a galera".

Por fim, Lexa compartilhou prints comprovando que chegou 30 minutos antes do horário previsto e foto dela dentro do camarim às 23h49 aguardando a liberação do palco para o show. Após o pronunciamento público da cantora, o prefeito não falou mais sobre o assunto.