Blogueirinha dá show de estrelismo no Carnaval de Salvador

A influenciadora Blogueirinha, virou assunto nesta quinta-feira (15), após protagonizar um show de estrelismo durante a festa "Expresso 2222", em Salvador, na Bahia. Apesar do Carnaval que ser um período de festas, sorrisos e diversão, o evento, teve como destaque negativo a falta de simpatia da apresentadora.

Segundo a BNews, Blogueirinha que, conquistou um quadro no "Fantástico", na TV Globo, pelo seu carisma e desenvoltura na frente das câmeras, parece ser um pouco diferente na vida real. A influenciadora teria se recusado a atender a imprensa presente no festival e escolheu apenas um veículo de comunicação.

Além de ser entrevistada, ela também estava entrevistando alguns artistas para as suas redes sociais. No entanto, não se solidarizou com os outros colegas que queriam entrevistá-la. Ainda de acordo com o portal, a simpatia que ela passou para os milhares de seguidores, foi ilusão, já que pessoalmente ela desmereceu os jornalistas de plantão.

Blogueirinha estava em um dos maiores carnavais do Brasil, em Salvador. O evento que ela protagonizou um show de estrelismo foi o "Expresso 2222", da família de Gilberto Gil. Quem esteve presente também foi Preta Gil.

O evento ficou lotado de famosos e entre as dezenas de celebridades que estiveram na festa, passaram por lá: Luciana Gimenez, Tiago Abravanel, Manoel Soares, Paulo Lessa, Ingrid Guimarães, Tia Má, Monique Evelle, entre muitos outros.