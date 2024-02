BBB 24: Isabelle detalha relação abusiva com ex

Nesta semana repercutiu o trecho de uma participação de Isabelle Cunhã do "BBB 24", em um podcast, antes de entrar no reality show. No vídeo, a amazonense relembrou um relacionamento abusivo que ela viveu. A jovem contava sobre seu processo e os cuidados com o seu corpo quando acabou revelando atitudes possessivas do ex- companheiro.

Na situação, ela relembrou que ia pra academia escondido do namorado. Até que um dia, ela precisou esconder seu material de treino pra que ele não encontrasse. "Eu estava saindo da academia com uma bolsa com suplemento, cinto de musculação, eu lembro que lá no terminal [ônibus], eu falei 'moço, moço, deixa eu colocar minha bolsa aqui, se não ele [namorado] vai brigar'. Tu pensastes? Eu deixei minha bolsa de academia lá", iniciou Cunhã.

Isabelle continuou o relato e afirmou que ao retornar para casa encontrou com o então namorado na rua e foi questionada por estar com "roupa de treino". "Encontrei com ele no meio do caminho e falei 'tive que sair pra caminhar um pouco, coloquei um tênis pra caminhar e ele fez uma série de perguntas. Depois eu voltei ao terminal e peguei minha bolsa com o guardinha".

A sister que é umas das favoritas ao prêmio do "BBB 24" disse sem dar muitos detalhes que conseguiu terminar o namoro seis meses depois desse acontecimento. "Graças a Deus eu consegui me desvencilhar dessa situação".

Na web, internautas reagiram ao relato de Isabelle Cunhã e estão comparando com a amizade dela e Davi. "E não tomou vergonha na cara, né? Porque agora ta vivendo uma amizade abusiva com Davi", criticou uma seguidora. "Coitada, largou o ex e cruzou com o Davi", escreveu outra internauta.

Contudo, alguns prestaram apoio ao antigo desabafo dela. "Por isso que hoje ela fala que não aceita ninguém mandar nela. Já tem traumas", defendeu uma fã. "Por isso que ela tem pânico de quem tenta mandar nela por conta desse relacionamento abusivo", comentou outra seguidora.