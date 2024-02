Justiça condena música de Xande de Pilares e Ferrugem: "Preconceituosa"

O Ministério Público de São Paulo condena música de Xande de Pilares e Ferrugem - “Me abraça”. A canção foi denunciada pela Associação Nacional de Juristas Islâmicos (ANAJI) após comunidade alegar que a letra da dupla contém conotação preconceituosa e estigmatizante.

A informação foi dada em primeira mão pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia. Os islâmicos afirmam que a canção descreve eles como terroristas e pediram que a letra fosse readequada.

"Pra que bombardeio, pra que engatilhar. Aqui não é Irã, ou Islã, Bagdá. Foi só um mal tempo que ainda dá tempo. Desarma essa bomba em nome de Alá", afirma o trecho da música de Xande e Ferrugem.

Além dos artistas, os compositores Claudemir Júnior, Peu Cavalcante e Rodrigo Leite, também foram notificados pela Justiça de São Paulo. No entanto, Diogo Nogueira que já gravou a canção também, não está enfrentando o mesmo problema que os outros cantores.

Ainda de acordo com o jornalista que teve acesso aos autos do processo. Xande de Pilares reconheceu que a generalização do terrorismo com a religião foi equivocada, após receber o comunicado enviado pela ANAJI. E mesmo não sendo notificado judicialmente, Diogo Nogueira pediu ainda que sua equipe retirasse sua a versão da música de circulação das plataformas digitais e comunicasse aos compositores os fatos.