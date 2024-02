Justiça nega pedido de apreensão de bens de Ana Hickmann e do ex

Menos um problema! Após uma empresa processar Ana Hickmann e Alexandre Correa, e pedir apreensão de bens para o pagamento de uma dívida de R$ 4,2 milhões. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou o pedido.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do Jornal O Dia, os advogados da Valecred pediram, em dezembro do ano passado, que apreendesse o passaporte de Alexandre para impedir que ele deixasse o país. Para justificar, o escritório anexou entrevistas do ex-marido da apresentadora da Record, em que ele expressa o desejo de sair do país: "Alexandre Correa pretende sair do país, a despeito do enorme endividamento deflagrado, em clara confissão de fuga"..

Os representantes da Valecred moveram duas ações conta a empresa do ex-casal, a Hickmann Serviços. Eles cobram uma quantia de R$ 1,762 milhão por um empréstimo de R$ 1,543 milhão concedido em setembro de 2022. A segunda ação, eles pedem o bloqueio do passaporte do empresário e exige a restituição de R$ 2,235 milhões, atualizados em R$ 2,486 milhões, devido ao crédito concedido em 2023 com a garantia de duplicatas não honradas.



Contudo, o colunista descobriu que a juíza Marcela Machado Martiniano, da 25ª vara cível da comarca de São Paulo, entendeu que não existem provas concretas nos autos e as suposições são insuficientes para o deferimento para apreensão de imóveis, sobre quotas e lucros, direitos de imagem, royalties dos executados e apreensão do passaporte de Alexandre Correa.

"Apesar da existência de diversas execuções em trâmite contra os executados, não existem provas concretas nos autos que demonstrem eventual dilapidação do patrimônio capaz de frustrar o resultado útil do processo e futura execução", afirmou a juíza na decisão.