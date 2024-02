Virginia é detonada por usar roupa inapropriada em capela

Nesta terça-feira (20), aconteceu o chá revelação do terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe. No entanto, antes de descobrirem que a influenciadora está gravida de um menino que se chamará José Leonardo, o casal recebeu uma benção dentro de uma capela.

Contudo, a roupa usada por Virginia Fonseca chamou atenção dos seguidores. "Gente, não sou cristã mas poxa. Qualquer templo é sagrado e não é lugar de ir vestida dessa maneira", escreveu uma fã. Outra seguidora também criticou Zé Felipe: "Quem é católico sabe que não é só a Virgínia que está errada. Zé Felipe de regata e bermuda, convidadas com roupas decotadas e barriga de fora".

Apesar das críticas, muitos saíram em defesa da influenciadora. "Deus não quer saber da nossa roupa, e sim do nosso coração", pontuou uma internauta. "Preguiça dos comentários… eu não iria vestida assim, EU. Ela, é ELA… quando o povo vai aprender isso? Já tá cansativo", afirmou outro.

Vale ressaltar que, antes de ser detonada, a influenciadora teve mais de 1 milhão de pessoas assistindo a live no perfil oficial do Instagram. Eles já são pais de duas meninas: Maria Alice e Maria Flor. Agora o famoso casal está esperando um menino. Os dois comemoram muito a notícia e ficaram emocionados ao saber da novidade.

Tudo começou com uma pequena missa na capela da fazenda, decorada com flores brancas, seguida por canções e orações ministradas por um padre. A segunda parte da festa ocorreu ao ar livre, com uma estrutura montada em tons off white, destacada pela iluminação amarela. A atmosfera elegante e sofisticada refletiu o cuidado nos preparativos para revelar o sexo do bebê, criando um momento especial para o casal e seus seguidores.