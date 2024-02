Renascer: Mariana será flagrada com uma arma e levantará suspeitas

O remake de "Renascer", na TV Globo é um sucesso de audiência. Nos próximos dias os telespectadores devem esperar uma reviravolta na trama. Isso porque, a personagem Mariana, interpretada por Theresa Fonseca, será flagrada com uma arma e levanta suspeitas.

O capítulo que promete movimentar a novela vai ao ar no dia 2 de março. De acordo com informações, Mariana levantará suspeitas que planeja matar o marido, José Inocêncio. Tudo começa quando ela passa a ser vista como uma ameaça ao companheiro por está próxima de Damião, interpretado por Xamã.

O personagem entrou na trama nesta terça-feira (20), fazendo um papel de matador de aluguel. Damião foi contratado para matar José Inocêncio e será flagrado Inácia sendo convidado por Mariana de ir na casa dela.

Desconfiada, ela percebe que algo está errado e passa as informações para o patrão. O fazendeiro por sua vez, não deixará se enganar por Damião. Ele começará a suspeitar das intenções do novo forasteiro e descobrirá que ele é um criminoso contratado para dar um fim nele.



Imediatamente ele irá contar que para Chico (Mac Suara) que está correndo perigo, mas pedirá para ele não fazer nada com o matador de aluguel. Já Mariana será pega por João Pedro com uma arma nas mãos e será imobilizada até responder o que ela pretende fazer. O que será que vai acontecer? Será que Mariana planeja matar o marido?