Alexandre Correa denuncia Cariúcha na polícia

Na manhã desta quinta-feira (22), Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann procurou a Polícia Civil para denunciar Cariúcha, apresentadora do SBT. A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias, que de acordo com fontes, ele se sentiu ofendido pela ex-Fazenda.

De acordo com informações, os comentários feito por Cariúcha durante o Fofocalizando, no SBT, agrediram a integridade do empresário, que, por sua vez, se sentiu ofendido e decidiu resolver o caso na polícia.



No documento obtido pelo jornalista, o Alexandre Correa reclama ter sido chamado de "canalha". Além disso, Cariúcha teria falado diversas injúrias em rede nacional, e externou ainda que se sentiu ofendido em sua honra subjetiva por ela.

Como de costume, os apresentados do programa de fofoca do Silvio Santos, deram suas opiniões enquanto noticiavam que Alexandre Correa pediu na Justiça, que Ana Hickmann, pagasse uma pensão de 30 salários mínimos pra ele.



Após a repercussão, Cariúcha publicou apenas uma indireta em seu perfil no Instagram. "Eu vim do nada, então eu nunca perco. Tudo é uma vitória ou uma lição. No final eu sempre ganho", afirmou ela através de uma imagem compartilhada com essa frase.

Vale lembrar que, Alexandre Correa tinha solicitado à Justiça que a medida protetiva de Ana Hickmann, que o impede dele de aproximar da apresentadora fosse revogado, mas o Ministério Público negou este pedido. E em nota enviada ao portal Leo Dias, a equipe de Ana Hickamann informou que o Ministério Público indeferiu o pedido de revogação da medida protetiva feito por Alexandre.