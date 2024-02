Perdoou? Patricia ensaia reconciliação com Marcelo Adnet

A poeira abaixou e parece que Marcelo Adnet e Patrícia Cardoso estão ensaiando uma reconciliação. Isso mesmo, queridos leitores, depois de ter sido traída pelo humorista na Marques de Sapucaí, no Rio, durante o Carnaval, os dois se reaproximaram.

Segundo informações do jornalista Lucas Pasin, do UOL, amigos próximos ao ex-casal contaram que eles vêm conversando. E que, planejam manter a relação longe dos holofotes até tudo se acalmar. Apesar da separação, Patrícia chegou a compartilhar nesta quarta-feira (21) que continua morando na mesma casa em que viveu como humorista durante o casamento.

Apesar de separados, os dois tem uma conexão eterna por meio da pequena Alice, de 3 anos. Patrícia e Adnet estavam juntos desde 2017. Vale lembrar que, o portal Léo Dias divulgou imagens do ator beijando a moça na saída de um camarote, onde ele estava com os amigos. Além disso, Adnet chegou a pedir o número da mulher antes de beijá-la. Mas, não parou por aí! Parece que os dois deixaram o local juntos, na companhia de mais uma amiga.

Pouco tempo depois que o vídeo viralizou nas redes sociais, Patríciausou os stories do Instagram para desabafar sobre a traição. "Tô ótima, galera! Só que não! Juntas somos mais. Bora crescer essa rede de apoio", escreveu ela. Patrícia, inclusive, chegou a compartilhar em seu perfil oficial do Instagram uma divulgação do camarote onde estava Adnet, antes de ele ser flagrado pulando a cerca. Contudo,ela acabou a apagando o registro após a traição vir à tona.

Marcelo Adnet tem histórico de traição

Essa não é a primeira vez que Marcelo Adnet é visto traindo a Patrícia Cardoso. No entanto, na última vez, ele mesmo admitiu, durante uma entrevista, que viveu um caso extraconjugal em um período que os dois passaram por uma crise no relacionamento.