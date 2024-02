Val Marchiori tem dívida milionária com bancos. Saiba o valor

A influenciadora Val Marchiori, está sendo alvo de grandes processos envolvendo o banco Bradesco e o Banco do Brasil. As dívidas passam de R$ 935 mil, no entanto, somando os custos dos processos e honorários, o valor ultrapassa 1 milhão de reais.

Em uma entrevista concedida à revista Vejinha, a defesa de Val afirmou que a cobrança decorre de uma longa batalha judicial contra seu ex-marido. A advogada Luana Salmi Nasser, informou que foram movidas várias ações contra a influenciadora e que levaram a bloqueios de suas contas bancárias. “Em razão disso, Val Marchiori, por orientação e estratégia jurídica, foi instruída a paralisar o pagamento dos financiamentos para que uma perícia fosse realizada”.

Ainda de acordo com a defesa de Marchiori, no último dia 26 de janeiro, ela entrou com um pedido na Justiça, a respeito de uma ação que cobra R$ 468 mil da influenciadora, perguntando se eles autorizam o oferecimento de uma garantia financeira, sem que houvesse confissão de dívida.

Contudo, a solicitação feita pela advogada Luana Nasser não foi aceita. A Justiça alegou que o Juízo não exerce atividade consultiva, ou seja, Val Marchiori deve ofertar a carta, não perguntar se pode apresentá-la ao juiz.

Vale lembrar que, recentemente Val Marchiori perdeu uma ação para o empresário Paulo Ricardo Campos Silva. A “ação de conhecimento de rescisão contratual” foi ajuizada em fevereiro do ano passado contra ela, junto com um pedido de indenização por danos materiais e morais. O valor da dívida ultrapassa os R$ 64.900. Isso porque esse valor será atualizado com correção, juros e honorários advocatícios de 10%.